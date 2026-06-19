Сын звезды сериала «Комбинация» Уколовой попал в больницу

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Комбинация» Анастасия Уколова поделилась тревожной новостью о здоровье своего сына, пишет The Voice. Врачи диагностировали у трехлетнего мальчика реактивный артрит.

Актриса рассказала, что ребенок стойко выдержал все процедуры, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ) с контрастным веществом.

«Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза!» — сообщила Анастасия.

Мама с мальчиком провели несколько дней в больнице. Сын, по словам Уколовой, нашел там друга и чувствовал себя уверенно. Сейчас они уже выписаны, и артистка вернулась к работе, оставив сына на попечение близких.

Анастасия поблагодарила врачей за профессионализм и заботу, отметив, что в клинике к ним отнеслись с большим вниманием.

Это не первая серьезная проблема со здоровьем у малыша. Два года назад он попал в реанимацию из-за тяжелой кишечной инфекции, а в прошлом году получил сотрясение мозга после падения со стула и провел ночь в больнице. Уколова призналась, что каждая такая ситуация становится для нее испытанием, но она учится сохранять спокойствие ради сына.

Уколова родила сына во втором браке с одноклассником Юрием Горовым, с которым она развелась в 2025 году. Документы о расторжении брака она получила в свой день рождения. Несмотря на личные трудности, Уколова продолжает бороться за здоровье сына и делает все возможное, чтобы он рос счастливым.

Ранее актриса Анастасия Уколова заявила, что хочет стать матерью еще раз.