Игорь Брынцалов в Балашихе поздравил Отдельную дивизию им. Ф. Э. Дзержинского с годовщиной

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил Отдельную дивизию им. Ф.Э. Дзержинского со 102-й годовщиной. Торжественное мероприятие прошло в Балашихе.

В рамках мероприятия возложили цветы к памятнику Феликсу Дзержинскому, который основал дивизию. После этого участники ознакомились с выставкой военной техники и трофеев, захваченных бойцами дивизии в ходе СВО.

«Благодарю вас за традиции, за сохранение истории, за то, что вы высоко несете знамя прославленной дивизии. Во все времена соединение было впереди и сегодня, в специальной военной операции, воины дивизии являются примером мужества и стойкости для всех Вооруженных сил», - сказал Брынцалов.

Командир дивизии Дмитрий Кузнецов в ответ поблагодарил представителей власти, глав округов, руководителей предприятий за всестороннюю поддержку и внимание.

В ходе мероприятия были открыты новые спортивные площадки для тренировок личного состава площадью 6 тыс. кв. м. На их обустройство было направлено около 98 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам отряда БАРС.