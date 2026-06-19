Корейский след в трейд-ин: какие машины по ₽1 млн чаще всего меняют подмосковные водители

Аналитики «Авито Авто» подсчитали, какие автомобили жители Подмосковья чаще всего сдают дилерам в рамках трейд-ин. Лидером среди марок стал южнокорейский бренд Kia, а в модельном зачете уверенно первенствуют седаны Rio и Solaris. Средняя цена выкупа по стране достигла 1 миллиона рублей, передает REGIONS ссылаясь на результаты исследования.

В 2026 году трейд-ин остается главным каналом пополнения дилерских складов. По данным «Авито Авто», на него приходится около 33% поступлений автомобилей по России. Еще 12% составляет трейд-ап, 30% — комиссионные продажи (их доля за год выросла на 3 процентных пункта), а на выкуп «с улицы» приходится 21%.

Руководитель бизнес-направления «Автохаб» в «Авито Авто» Николай Дробушевич пояснил: трейд-ин напрямую связан с продажами новых машин, а популярность комиссионного канала растет, поскольку он не требует оборотного капитала для постановки авто на склад. При этом выкуп с улицы сильно зависит от ключевой ставки, и ее постепенное снижение оживляет этот сегмент.

Топ-10 марок в Подмосковье

За первые пять месяцев 2026 года лидером по доле автомобилей, сданных дилерам в трейд-ин в Московской области, стала Kia — 12% от общего объема. На втором месте Hyundai (9%), на третьем — Nissan (6%).

В десятку также вошли:

Volkswagen (6%)

Skoda (5%)

BMW (4%)

Ford (4%)

Mercedes-Benz (4%)

Renault (3%)

Haval (3%)

Модельные лидеры внутри брендов

Среди автомобилей Kia безусловным лидером по обмену стал седан Rio — 26% от всех сдаваемых машин марки. Далее следуют:

Sportage — 17%

Ceed — 16%

Sorento — 12%

Cerato — 7%

Soul — 6%

У Hyundai уверенно доминирует Solaris с долей 31%. В топе также:

Creta — 19%

Santa Fe — 12%

Tucson — 10%

ix35 — 7%

У Nissan наиболее востребованными в трейд-ине оказались кроссоверы:

X-Trail — 30%

Qashqai — 27%

Murano — 8%

Николай Дробушевич отметил, что рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом в целом по России (+27% за год) закономерно увеличивает долю авто повышенной проходимости в структуре трейд-ина.

Самые популярные модели у дилеров

В общем зачете моделей, наиболее востребованных при обмене, лидирует Kia Rio с долей 3%. На втором месте Hyundai Solaris (3%), на третьем — Kia Sportage (2%).

В топ-10 также вошли: