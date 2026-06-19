Корейский след в трейд-ин: какие машины по ₽1 млн чаще всего меняют подмосковные водители

REGIONS: машины Rio, Solaris и X-Trail чаще всего меняют подмосковые водители

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Дарина Левкина]

Аналитики «Авито Авто» подсчитали, какие автомобили жители Подмосковья чаще всего сдают дилерам в рамках трейд-ин. Лидером среди марок стал южнокорейский бренд Kia, а в модельном зачете уверенно первенствуют седаны Rio и Solaris. Средняя цена выкупа по стране достигла 1 миллиона рублей, передает REGIONS ссылаясь на результаты исследования.

В 2026 году трейд-ин остается главным каналом пополнения дилерских складов. По данным «Авито Авто», на него приходится около 33% поступлений автомобилей по России. Еще 12% составляет трейд-ап, 30% — комиссионные продажи (их доля за год выросла на 3 процентных пункта), а на выкуп «с улицы» приходится 21%.

Руководитель бизнес-направления «Автохаб» в «Авито Авто» Николай Дробушевич пояснил: трейд-ин напрямую связан с продажами новых машин, а популярность комиссионного канала растет, поскольку он не требует оборотного капитала для постановки авто на склад. При этом выкуп с улицы сильно зависит от ключевой ставки, и ее постепенное снижение оживляет этот сегмент.

Топ-10 марок в Подмосковье

За первые пять месяцев 2026 года лидером по доле автомобилей, сданных дилерам в трейд-ин в Московской области, стала Kia — 12% от общего объема. На втором месте Hyundai (9%), на третьем — Nissan (6%).

В десятку также вошли:

  • Volkswagen (6%)
  • Skoda (5%)
  • BMW (4%)
  • Ford (4%)
  • Mercedes-Benz (4%)
  • Renault (3%)
  • Haval (3%)

Модельные лидеры внутри брендов

Среди автомобилей Kia безусловным лидером по обмену стал седан Rio — 26% от всех сдаваемых машин марки. Далее следуют:

  • Sportage — 17%
  • Ceed — 16%
  • Sorento — 12%
  • Cerato — 7%
  • Soul — 6%

У Hyundai уверенно доминирует Solaris с долей 31%. В топе также:

  • Creta — 19%
  • Santa Fe — 12%
  • Tucson — 10%
  • ix35 — 7%

У Nissan наиболее востребованными в трейд-ине оказались кроссоверы:

  • X-Trail — 30%
  • Qashqai — 27%
  • Murano — 8%

Николай Дробушевич отметил, что рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом в целом по России (+27% за год) закономерно увеличивает долю авто повышенной проходимости в структуре трейд-ина.

Самые популярные модели у дилеров

В общем зачете моделей, наиболее востребованных при обмене, лидирует Kia Rio с долей 3%. На втором месте Hyundai Solaris (3%), на третьем — Kia Sportage (2%).

В топ-10 также вошли:

  • Volkswagen Tiguan (2%)
  • Kia Ceed (2%)
  • Nissan X-Trail (2%)
  • Ford Focus (2%)
  • Skoda Octavia (2%)
  • Nissan Qashqai (2%)
  • Hyundai Creta (2%)
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