Корейский след в трейд-ин: какие машины по ₽1 млн чаще всего меняют подмосковные водители
REGIONS: машины Rio, Solaris и X-Trail чаще всего меняют подмосковые водители
Фото: [Подмосковье сегодня/Дарина Левкина]
Аналитики «Авито Авто» подсчитали, какие автомобили жители Подмосковья чаще всего сдают дилерам в рамках трейд-ин. Лидером среди марок стал южнокорейский бренд Kia, а в модельном зачете уверенно первенствуют седаны Rio и Solaris. Средняя цена выкупа по стране достигла 1 миллиона рублей, передает REGIONS ссылаясь на результаты исследования.
В 2026 году трейд-ин остается главным каналом пополнения дилерских складов. По данным «Авито Авто», на него приходится около 33% поступлений автомобилей по России. Еще 12% составляет трейд-ап, 30% — комиссионные продажи (их доля за год выросла на 3 процентных пункта), а на выкуп «с улицы» приходится 21%.
Руководитель бизнес-направления «Автохаб» в «Авито Авто» Николай Дробушевич пояснил: трейд-ин напрямую связан с продажами новых машин, а популярность комиссионного канала растет, поскольку он не требует оборотного капитала для постановки авто на склад. При этом выкуп с улицы сильно зависит от ключевой ставки, и ее постепенное снижение оживляет этот сегмент.
Топ-10 марок в Подмосковье
За первые пять месяцев 2026 года лидером по доле автомобилей, сданных дилерам в трейд-ин в Московской области, стала Kia — 12% от общего объема. На втором месте Hyundai (9%), на третьем — Nissan (6%).
В десятку также вошли:
- Volkswagen (6%)
- Skoda (5%)
- BMW (4%)
- Ford (4%)
- Mercedes-Benz (4%)
- Renault (3%)
- Haval (3%)
Модельные лидеры внутри брендов
Среди автомобилей Kia безусловным лидером по обмену стал седан Rio — 26% от всех сдаваемых машин марки. Далее следуют:
- Sportage — 17%
- Ceed — 16%
- Sorento — 12%
- Cerato — 7%
- Soul — 6%
У Hyundai уверенно доминирует Solaris с долей 31%. В топе также:
- Creta — 19%
- Santa Fe — 12%
- Tucson — 10%
- ix35 — 7%
У Nissan наиболее востребованными в трейд-ине оказались кроссоверы:
- X-Trail — 30%
- Qashqai — 27%
- Murano — 8%
Николай Дробушевич отметил, что рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом в целом по России (+27% за год) закономерно увеличивает долю авто повышенной проходимости в структуре трейд-ина.
Самые популярные модели у дилеров
В общем зачете моделей, наиболее востребованных при обмене, лидирует Kia Rio с долей 3%. На втором месте Hyundai Solaris (3%), на третьем — Kia Sportage (2%).
В топ-10 также вошли:
- Volkswagen Tiguan (2%)
- Kia Ceed (2%)
- Nissan X-Trail (2%)
- Ford Focus (2%)
- Skoda Octavia (2%)
- Nissan Qashqai (2%)
- Hyundai Creta (2%)