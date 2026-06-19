Лето за ₽60 тыс.: каждый пятый московский родитель оставит ребенка дома, а 14% отправят на работу

Московские родители готовы выложить почти ₽60 тыс. на летние каникулы ребенка, но каждый пятый предпочитает просто запереть чадо в квартире, а 14% — отправить не в лагерь, а на работу. Шокирующие тренды детского отдыха в столичном регионе обнародовали по итогам опроса 10 тысяч россиян. Об этом сообщает REGIONS .

Самый популярный формат — семейный отпуск по России (41%). На втором месте — классическая поездка к бабушке с дедушкой (37%). Загородные лагеря, спортивные или тематические смены рассматривают лишь 29% родителей. При этом 20% опрошенных заявили, что их ребенок проведет все лето дома, а 19% планируют зарубежный вояж. Кружки и секции выбрали 18%, а стажировку или подработку — 14%. Получается, почти каждый седьмой школьник вместо мороженого и мяча будет осваивать профессию.

К каникулам готовятся в основном в мае (32%), еще четверть — весной, а 18% действуют по обстоятельствам. Средний бюджет — ₽58,6 тыс., но разброс огромен: от ₽10–30 тыс. у 18% родителей до более ₽100 тыс. у 16%. Решения принимают совместно с супругом или с учетом мнения ребенка (по 33%), а 23% тянут одеяло на себя.

Ранее эксперты назвали самые популярные комплектации новых машин в Подмосковье.