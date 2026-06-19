От хобби к прибыли: как подмосковные выпускники превращают увлечения в стартапы на миллион

Каждый второй молодой житель Подмосковья в возрасте от 18 до 24 лет всерьез задумывается о собственном деле, а 4% уже запустили свои проекты. Выяснить, на каких сферах сосредоточено внимание зумеров, сколько они готовы вложить на старте и как планируют привлекать клиентов, узнали аналитики «Авито Работы» и «Авито Рекламы».. Результатами исследования они поделились с REGIONS .

На старте: от интереса до первых шагов

Согласно опросу, в котором участвовали более тысячи молодых россиян, подавляющее большинство респондентов так или иначе связаны с предпринимательской повесткой. Четверть допускают для себя такой сценарий в обозримом будущем, 20% присматриваются к нишам, а 14% намерены запуститься в ближайшие пару лет.

Где искать свой бизнес

Наибольший интерес у зумеров вызывают цифровые и креативные индустрии. В топе направлений — разработка ПО, интернет-услуги и телеком-сфера, а также искусство, развлечения и медиа. Почти каждый десятый делает ставку на интернет-торговлю, чуть меньше — на фитнес, бьюти, маркетинг и рекламу. Замыкают рейтинг медицина, фармацевтика и строительство.

Что движет молодыми предпринимателями

Главный драйвер — желание работать без оглядки на начальника и быть хозяином своего времени. Второй по значимости фактор — стабильный спрос на определенные товары и услуги. Почти треть респондентов рассчитывают превратить любимое занятие в доход, а около 28% надеются на быструю финансовую отдачу.

Деньги и реклама: цифры старта

Средняя сумма, которую молодые предприниматели считают достаточной для старта, составляет 1,1 миллиона рублей. При этом почти пятая часть опрошенных рассчитывает уложиться в 300 тысяч или даже меньше.

Ежемесячные расходы на продвижение будущие бизнесмены оценивают в среднем в 98,8 тысячи рублей. Каждый пятый уже сейчас присматривается к рекламным инструментам на онлайн-витринах вроде классифайдов и маркетплейсов.

Экспертный взгляд

Роман Губанов, представляющий «Авито Работы», связывает предпринимательские предпочтения зумеров с их цифровым детством: они легче осваивают ниши, где не нужны крупные вложения, а успех зависит от личных навыков и их быстрой монетизации. Нередко проекты вырастают из хобби, а социальные сети и платформы для публикаций становятся трамплином для поиска первых покупателей.

Яков Пейсахзон из «Авито Рекламы» добавляет, что для новичков электронные коммерческие площадки оказываются особенно удобны: там уже есть платежеспособная аудитория, что позволяет быстро проверить гипотезы и получить обратную связь без долгой раскачки.