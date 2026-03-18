«Спартак» со скандалом расстался с одним из своих лидеров

Ранее стало известно, что 10 марта хоккеист находился с командой в Казани, но объявил тренерскому штабу, что не выйдет на игру с «Ак Барсом», и самовольно уехал в Москву. «Спартак» составил протокол об уходе игрока с игры, который и стал основанием для расторжения контракта с обозначенной формулировкой. Это предполагает, что Ружичка должен заплатить клубу денежную компенсацию.

Агент хоккеиста Алеша Пилко заявил «Чемпионату», что сторона игрока будет действовать в соответствии с регламентом КХЛ.

Адам Ружичка в сезоне-2024/25 стал лучшим снайпером команды на его счету было 45 (26+19) очков. В нынешнем чемпионате форвард набрал 40 (16+24) очков, но сыграл лишь 51 матч из-за отъезда в сборную Словакии на Олимпийские игры.

При этом источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией, рассказал о том, что Ружичка в последнее время превратился в токсичного парня, который отравлял атмосферу в раздевалке и не хотел биться за команду.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ с 77 очками, но еще имеет шансы подняться на одну-две позиции. Красно-белым осталось провести две игры в регулярном чемпионате.