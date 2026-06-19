ЦСКА назвал соперников по товарищеским матчам в межсезонье
ЦСКА сыграет товарищеский матч с бразильским «Ботафого» 4 июля на «ВЭБ Арене»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Футбольный клуб ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей в межсезонье. Команда Дмитрия Игдисамова проведет шесть игр.
Красно-синие начнут спарринги с соперниками из Первой лиги — 30 июня с «Шинником», 3 июля с тульским «Арсеналом». 4 июля предстоит самый интригующий поединок предсезонки с бразильским «Ботафого». Далее армейцы сыграют с соперниками из РПЛ: 11 июля с «Оренбургом», 14 июля с «Локомотивом», 18 июля с «Динамо».
Матч с «Ботафого» пройдет на армейской «ВЭБ Арене», с «Локомотивом» и «Динамо» ЦСКА сыграет на их полях — «РЖД Арене» и «ВТБ Арене» соответственно. Остальные игры армейцы организуют на своей базе в Новогорске.
Сезон РПЛ стартует в последний уик-энд июля. В минувшем чемпионате страны ЦСКА занял пятое место.
Ранее расписание своих контрольных матчей в межсезонье опубликовал «Локомотив».