ЦСКА назвал соперников по товарищеским матчам в межсезонье

Красно-синие начнут спарринги с соперниками из Первой лиги — 30 июня с «Шинником», 3 июля с тульским «Арсеналом». 4 июля предстоит самый интригующий поединок предсезонки с бразильским «Ботафого». Далее армейцы сыграют с соперниками из РПЛ: 11 июля с «Оренбургом», 14 июля с «Локомотивом», 18 июля с «Динамо».

Матч с «Ботафого» пройдет на армейской «ВЭБ Арене», с «Локомотивом» и «Динамо» ЦСКА сыграет на их полях — «РЖД Арене» и «ВТБ Арене» соответственно. Остальные игры армейцы организуют на своей базе в Новогорске.

Сезон РПЛ стартует в последний уик-энд июля. В минувшем чемпионате страны ЦСКА занял пятое место.

Ранее расписание своих контрольных матчей в межсезонье опубликовал «Локомотив».