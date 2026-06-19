Волонтеры Подмосковья провели акцию о здоровом образе жизни в Подольске

Волонтеры Подмосковья провели профилактическую акцию, посвященную здоровому образу жизни, на территории Подольска. Об этом сообщили в социальных сетях организации.

Активисты раздали более 150 листовок и флешек с информацией о важности здорового образа жизни местным жителям.

«Я уже не первый раз участвую в таких акциях. Считаю, что это очень важно, потому что в наше время многие люди не придерживаются здорового образа жизни, это приводит к плохим последствиям», — поделился волонтер Алексей Осипов.

Быть волонтером просто, для этого не нужно ждать особого случая или проходить длительное обучение. Узнать подробнее о волонтерском движении можно на сайте, а также в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Волонтеры Подмосковья получают возможность страхования жизни, мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты, участвуют в грантовых конкурсах и премиях (в том числе получают финансовую поддержку).

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