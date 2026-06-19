Почти 2 тыс. врачей привлекли в медучреждения Московской области за 5 лет

В регионе за 5 лет удалось заметно укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения: число врачей выросло почти на 2 тыс. — с 25,1 тыс. в 2021 году до свыше 27 тыс. в 2026 году. Об этом в преддверии Дня медицинского работника сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подчеркнув, что удержать и привлечь специалистов помогает масштабная и многоуровневая система поддержки.

Ключевую роль играют целевые программы, охватывающие самые насущные потребности медиков. Так, с 2021 года в рамках программы «Социальная ипотека» врачам выдали 976 сертификатов — это реальный шанс решить жилищный вопрос на льготных условиях. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 5 лет привлекли 1225 специалистов, которые поехали работать в малые города и поселки, где кадры особенно нужны. Еще одна значимая мера — предоставление бесплатных земельных участков: с 2021 года их получили более 2,6 тыс. врачей. Кроме того, свыше 17 тыс. медработников сегодня пользуются компенсацией аренды жилья — эта поддержка закрывает одну из самых острых бытовых проблем на старте работы в новом месте.

При этом меры поддержки не ограничиваются только областным уровнем: многие округа вводят собственные дополнительные стимулы. Яркий пример — Балашиха, где с 2023 года медикам поликлинического звена при трудоустройстве выплачивают единовременно 200 тыс. руб. Этой мерой воспользовались уже более 100 специалистов. Для фельдшеров скорой помощи предусмотрено служебное жилье — такой адресный подход помогает закрывать дефицитные позиции быстрее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.