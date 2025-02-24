«Спартак» сослал в Молдавию форварда молодежной сборной России

Футбольный клуб «Спартак» отдал в аренду в молдавский «Петрокуб» нападающего Артема Быковского, сообщила пресс-служба красно-белых.

Молдавская командировка 20-летнего нападающего продлится до конца календарного года.

Быковский с 2021 года выступал за различные молодежные команды «Спартака», в которых за 90 матчей забил 47 мячей. В прошлом году нападающий получил вызов в молодежную сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тыс. евро.

«Петрокуб» является действующим чемпионом Молдавии. В еврокубках команда выступала в Лиге конференций. 8 марта стартует второй этап чемпионата Молдавии.

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