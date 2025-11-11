«Спартак» уволил Деяна Станковича после двух побед подряд

«Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Вместе с ним уходят и его помощники.

Формулировка стандартная — по соглашению сторон. «Спартак» выиграл два последних матча, но дело давно шло к расставанию. Красно-белые заняли шестое место по итогам первого круга — это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба, потратившее немалые средства на приобретения новых игроков.

В «Спартаке» не скрывали, что ищут кандидатуру нового тренера, что не могло не нервировать Станковича. После заключительного в своей спартаковской карьере против «Ахмата» (2:1) серб обрушился с гневной тирадой в адрес корреспондента «Матч ТВ», который задал ему вопрос о судействе.

Нового тренера спортивный директор Франсис Кахигао подобрать так и не сумел. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Вадим Романов. 47-летний воспитанник спартаковской школы работал в молодежке красно-белых, а с лета 2024 года входил в штаб Станковича.