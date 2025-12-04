«Спартак» выпустил издевательский ролик в преддверии матча с «Динамо»
«Спартак» высмеял болельщиков «Динамо» в анонсе предстоящего дерби
Фото: [ФК «Динамо»]
«Спартак» выпустил анонс к предстоящему матчу 18-го тура РПЛ с «Динамо», высмеяв соперника.
В ролике представлены в роли испытуемых фанаты двух клубов. Выясняется, что болельщик «Динамо» с маяком на футболке не может распознать трофеи за победу в чемпионате и Кубке страны.
«Организм как будто не воспринимает незнакомые ему формы», — объявляют вердикт ученые.
После этого фанатов попросили назвать любимых футболистов. Спартаковец назвал Титова, Промеса и Тихонова, поклонник бело-голубых — Самедова, Зобнина и Комбарова.
Последние трое в разное время выступали за «Динамо», но стали чемпионами России 2017 года в составе «Спартака».
В концовке ролика оба фаната радуются табличке «2017». В тот год «Спартак» выиграл РПЛ, а «Динамо» — Первую лигу, в которую впервые за свою историю опустилось годом ранее.
«Считаем, что результаты тестов говорят сами за себя. Но мы все равно продолжим исследования 6 декабря», — говорится в финале анонса.
После 17 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 28 очками, у «Динамо» — 20 баллов и девятая позиция. В матче первого круга соперники сыграли вничью — 2:2.