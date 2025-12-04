«Спартак» выпустил издевательский ролик в преддверии матча с «Динамо»

В ролике представлены в роли испытуемых фанаты двух клубов. Выясняется, что болельщик «Динамо» с маяком на футболке не может распознать трофеи за победу в чемпионате и Кубке страны.

«Организм как будто не воспринимает незнакомые ему формы», — объявляют вердикт ученые.

После этого фанатов попросили назвать любимых футболистов. Спартаковец назвал Титова, Промеса и Тихонова, поклонник бело-голубых — Самедова, Зобнина и Комбарова.

Последние трое в разное время выступали за «Динамо», но стали чемпионами России 2017 года в составе «Спартака».

В концовке ролика оба фаната радуются табличке «2017». В тот год «Спартак» выиграл РПЛ, а «Динамо» — Первую лигу, в которую впервые за свою историю опустилось годом ранее.

«Считаем, что результаты тестов говорят сами за себя. Но мы все равно продолжим исследования 6 декабря», — говорится в финале анонса.

После 17 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 28 очками, у «Динамо» — 20 баллов и девятая позиция. В матче первого круга соперники сыграли вничью — 2:2.