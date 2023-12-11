Спектакль Авербуха в минувшие выходные в Подмосковье посмотрели свыше десяти тысяч зрителей

Бесплатные показы ледовых представлений в рамках проекта «Зима в Подмосковье» набрали обороты. Только в минувший уик-энд свидетелями прокатов стали 11 тысяч зрителей.

Театрализованное представление «Чемпионы» с успехом прошло в Чехове, Подольске, Домодедове, Красногорске, Одинцовском городском Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в дальнейшем расписании спектаклей возможны изменения. За ними нужно следить на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.