Спектакль «Невероятные приключения пингвинов» пройдет в Дубне

В эту пятницу во Дворце культуры «Октябрь» городского округа Дубна состоится детский спектакль «Невероятные приключения пингвинов». Об этом сообщили в областном Министерстве культуры и туризма.

В ведомстве уточнили, что постановку подготовили выпускники Ярославского театрального института им. Фирса Шишигина. Гости смогут увидеть историю с элементами танца, пантомимы и парной акробатики. В ней будут затронуты вопросы корысти и добродетели, дружбы и вражды, грусти и любви.

Подробности можно найти здесь. Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

*Возрастное ограничение 6+