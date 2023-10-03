Спектакль, посвященный Чайковскому, пройдет в Клинской детской школе искусств

Представление основано на фактах, которые сценаристы почерпнули из личной переписки и биографии великого композитора, а также из воспоминаний современников Чайковского. На спектакле расскажут о музыке и творчестве в жизни Петра Ильича. Зрители услышат отрывки из знаковых произведений деятеля искусства, например, из таких как оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», а также послушают романсы авторства Чайковского.

В постановке участвуют артисты и музыканты творческих коллективов городского округа дубненского Дворца культуры «Октябрь». Спектакль пройдет 7-го октября в 14:00, он рассчитан на зрителей старше 12 лет. Вход свободный.