Сперцян рассказал, как ему было больно после жесткого стыка с Педро

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «Чемпионатом» высказался о столкновении с футболистом «Зенита» Педро в центральном матче 24-го тура РПЛ.

Встреча двух лидеров «Зенита» и «Краснодара» завершилась вничью со счетом 1:1. На 78-й минуте арбитр Сергей Карасев оставил хозяев в меньшинстве, удалив Педро после столкновения со Сперцяном.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал красную карточку «высосанной». Сперцян в ответ пообещал выложить фотографию ноги, по которой попал бразилец.

«Это один из самых болезненных ударов, который я получал за свою карьеру. В топ-3 точно войдет. Сразу после столкновения было шоковое состояние, очень сильный удар», — сказал Сперцян.

Карасев принял решение об удалении Педро после консультации с ВАР. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что у видеоассистентов не было необходимости приглашать Карасева к монитору, поскольку оснований для красной карточки нет.