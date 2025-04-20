Депутат резко осадил Киркорова за хвастовство куличом за 100 тыс. рублей

Депутат Думы Брянской области Михаил Иванов заявил в беседе с NEWS.ru, что народному артисту Филиппу Киркорову следует подумать над своим поведением после демонстрации пасхального кулича за 100 тысяч рублей.

Не успела общественность отпустить историю с «голой» вечеринкой, на которой был Киркоров, как король эпатажа встрял в новую историю. На этот раз удивление вызвало видео, где поп-звезда показала кулич за 100 тысяч рублей. Это было угощение с трендовым дубайским шоколадом и лесными ягодами, со съедобными церковным куполом и золотым крестом. Не все поклонники остались в восторге от хвастовства артиста.

Осудил демонстрацию Киркорова и депутат, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, исполнитель вместо одного кулича мог купить множество угощений, поздравив бойцов спецоперации.

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул Иванов.

По мнению депутата, Киркорову всегда был присущ стиль «дорого и богато», но в данном случае покупка нарушает духовность праздника, что является его основной сутью.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на продажу куличей за 30 тысяч рублей.