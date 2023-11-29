Специалист социального центра из подмосковных Химок спел в вечернем шоу у Малахова
Фото: [КЦСОР "Химкинский"]
В очередном вечернем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» выступил специалист отделения социальной реабилитации № 1 Комплексного центра «Химкинский» Михаил Цой.
Реабилитолог исполнил популярную песню «Белым снегом». Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, Михаил Цой не только поет сам, но и учит вокалу посетителей центра под баян, гитару и караоке. Он убежден, что занятия пением способствуют улучшению осанки и гибкости тела, что является весьма важным для пожилых людей.
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