Специалист социального центра из подмосковных Химок спел в вечернем шоу у Малахова

Реабилитолог исполнил популярную песню «Белым снегом». Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, Михаил Цой не только поет сам, но и учит вокалу посетителей центра под баян, гитару и караоке. Он убежден, что занятия пением способствуют улучшению осанки и гибкости тела, что является весьма важным для пожилых людей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации первичного звена и стационаров региона.