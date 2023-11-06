«Спокойно и достаточно легко»: кто победит в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

В рамках 11 тура Чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» примет «Челси» на домашнем стадионе. О том, чем завершится встреча, нам рассказал спортивный эксперт Сердар Каррыев.

По мнению собеседника, игра выдастся интересной, но результат понятен большинству болельщиков уже сейчас.

Уход бомбардира и смена тренера

«В этом году «Тоттенхэм» не выступает в Европе и уже успел вылететь из Кубка Англии. В то же время команда провела всего две ничьи в рамках APL и выиграла все остальные матчи», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо прочего, напомнил Каррыев, летом «Тоттенхэм» лишился своего бомбардира Гарри Кейна. Из-за этого фанаты решили, что у команды наступит резкий спад, но она, напротив, с появлением нового тренера Анге Постекоглу стала играть крайне неплохо.

Фото: [ Андрей Шрамко/©РИА Новости ]

Новый президент и «турбулентность»

Лондонский «Челси», по словам собеседника, уже второй сезон находится в зоне жесточайшей «турбулентности». После ухода Романа Абрамовича с поста президента клуба и появления вместо него американца Тодда Боули у команды пропала структура, один за другим меняются тренеры, проводится непонятная трансферная политика.

«Сейчас у «Челси» еще и очень много травмированных игроков, а «Тоттенхэм Хотспур» хорошо проводит домашние матчи и забивает много голов. Поэтому можно сделать прогноз, что хозяева встречи спокойно и достаточно легко обыграют гостей», — заключил Каррыев.

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