«Стал недосягаемым»: выяснилось, когда обладатель восьми «Золотых мячей» Месси закончит свою карьеру

Лионель Месси уже в восьмой раз за свою карьеру получил «Золотой мяч». В голосовании он обошел Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места.

Спортивный эксперт Сердар Каррыев рассказал нам, в чем заключается секрет успеха знаменитого футболиста.

Непростой старт

«Месси родился в бедном аргентинском городе Росарио, что сказалось на его характере. Оттуда он уехал в 13 лет в академию Барселоны, где его поставили играть с 15-летними подростками, более развитыми физически. Это, несомненно, повлияло на дальнейший путь спортсмена», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Немаловажно еще и то, добавил эксперт, что у него достаточно низкий центр тяжести — для футболиста это очень важно, как и сильный интеллект, которым Месси обладает.

Фото: [ Григорий Сысоев/РИА Новости ]

Никто такого не добивался

«Месси выиграл, будучи в Барселоне, 10 титулов чемпиона Испании, 4 — Лиги чемпионов, 3 — Чемпионата мира. Всего за свою карьеру Месси забил 821 гол, входит в тройку лучших бомбардиров за всю историю футбола, получил восемь золотых мячей — это уникальное достижение, которого не добивался ни один футболист», — рассказал Каррыев.

Кроме того, отметил он, футболист является послом Юнисеф, занимался благотворительностью, в том числе в родном городе Росарио, для которого сделал очень много. Месси строил школы, больницы, жертвовал деньги на борьбу с COVID-19.

«Скорее всего, последний «Золотой мяч» станет жирной точкой в карьере Месси. Он уже стал недосягаемым для своего извечного конкурента Криштиану Роналду, у которого только пять «Золотых мячей». Футбольный век, к сожалению, недолговечен, а потому в ближайшем будущем ему придется дать дорогу следующему поколению», — заключил собеседник.

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