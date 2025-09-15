«Спорить с мамой Елены Костылевой — себе дороже»: в академии Плющенко рассказали, кто выбрал костюм фигуристки

13-летняя фигуристка Елена Костылева победила на первенстве Московской области. На соревнованиях чемпионка России по юниоркам представила новые программы — короткую под песни Леди Гаги и произвольную под музыку из сюиты «Пер Гюнт».

Пользователи на портале Sports.ru раскритиковали выступление фигуристки — прежде всего, ее костюмы, назвав их «звенящей пошлостью».

Гендиректор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что на выборе костюма настояла мама фигуристки Ирина, а у тренера Елизаветы Нугмановой изначально была совершенно другая концепция. Ирина потребовала отстранить Нугманову от постановочного процесса и взяла на себя костюмы и музыку.

«Спорить с Ириной Костылевой — себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора, а теперь посмотрим, что скажут судьи: оставят ли они этот номер и костюм на сезон или потребуют изменений. А вот прислушается ли Ирина ¬— большой вопрос!» — сказала Рудковская.

Ранее Ирина Костылева заявила о намерении увести свою дочь из «Ангелов Плющенко».