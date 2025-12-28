Спорт и духовные традиции: «Кубок Святых Воинов Руси» в Мытищах собрал более 1000 человек

В подмосковных Мытищах состоялось знаковое событие, задающее новый вектор развития спортивно-патриотического движения в России. 27 декабря в спортивном комплексе «Строитель» с успехом прошел первый всероссийский этап масштабного проекта «Кубок Святых Воинов Руси», организованного общественным движением «Сорок Сороков».

Мероприятие, собравшее около 600 спортсменов и 500 зрителей, стало яркой демонстрацией синтеза физической культуры, исторической памяти и духовных ценностей, уходящих корнями в тысячелетнюю историю страны.

Турнир, посвященный легендарному воину-монаху Александру Пересвету, герою Куликовской битвы, открылся торжественным молебном, задав высокую духовную ноту всему событию. В течение дня на площадке сошлись бойцы из разных регионов России, соревнуясь в трех дисциплинах: боксе, армейском рукопашном бою и самбо.

Однако «Кубок» вышел далеко за рамки спорта — он превратился в живой диалог о традициях и преемственности поколений. К участникам обратились ветераны и действующие военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, что стало мощным актом связи между прошлыми и современными защитниками Отечества.

Координатор-основатель движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин подчеркнул идеологическую и воспитательную миссию проекта.

«Президент Путин и Патриарх Кирилл постоянно говорят о духовном и патриотическом воспитании молодежи и важности семьи в жизни каждого гражданина России. Именно такой фестиваль единоборств как «Кубок Святых Воинов Руси» и является тем самым мероприятием, который закладывает в подрастающее поколение не только мужественность и спортивные навыки, но и ответственное отношение к традиционным семейным и духовно-нравственным ценностям», — заявил он.

Среди почетных гостей были олимпийские чемпионы Михаил Мамиашвили, Олег Саитов, Светлана Ишмуратова, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, представители духовенства и власти.

Организаторы анонсировали, что проект будет продолжен и превратится в настоящий тур по России. Следующие этапы планируется посвятить другим великим святым воинам — Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Федору Ушакову и другим. Финал Кубка намечен на период близко ко дню рождения царя-страстотерпца Николая II.

Таким образом, стартовавший в Мытищах турнир закладывает основу для системной работы по консолидации общества вокруг идеи силы, веры и служения Родине, предлагая молодёжи не просто спорт, а осмысленный путь личностного и гражданского становления.

