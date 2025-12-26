Представители Подмосковья завоевали восемь наград по итогам Кубка России по фехтованию

Представители Подмосковья завоевали восемь медалей на Кубке России по фехтованию, в финальный день женские команды получили серебряную и бронзовую медали в командных соревнованиях по рапире. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале команда «Московская область-1» встретилась со сборной Курской области, ей удалось занять второе место. В результате в активе сборной региона оказались две золотые награды, четыре серебряные и две бронзовые.

Состязания прошли в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России», регион на турнире представляли 58 фехтовальщиков.

