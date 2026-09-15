Спорт и патриотизм: в Химках на День города открыли масштабную интерактивную площадку
На День города в Химках волонтеры и инструкторы провели фестиваль единства
Фото: [администрация г. о. Химки]
В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках 12 сентября прошла общественно-патриотическая программа в рамках фестиваля спорта «Химки — город единства. Вместе к спортивным вершинам!». Мероприятие организовала администрация округа ко Дню города совместно с Центром социальной адаптации военнослужащих. Участие принял Благотворительный Фонд Орехова, передает информацию REGIONS.
Одной из главных локаций праздника стала тематическая площадка «Наследие героев — в наших победах». Ее лично посетила глава администрации городского округа Химки Инна Федотова вместе с почетными гостями. Работу интерактивной зоны руководителю муниципалитета представил президент фонда Алексей Орехов.
Для посетителей организовали сразу несколько смысловых блоков:
- Все желающие могли написать поддерживающие письма на фронт, поучаствовать в изготовлении маскировочных сетей и осмотреть исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны.
- Специалисты по первой помощи и инструкторы по тактической медицине из Центра социальной адаптации военнослужащих провели практический мастер-класс по спасению условно раненного.
- К патриотическим акциям присоединились представители Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и воспитанники объединения «Сова».
Чтобы гости не замерзли в прохладную осеннюю погоду, волонтеры Фонда Орехова развернули специальную точку с бесплатным горячим чаем. Проведенная программа успешно объединила тему спорта, навыки экстренной помощи и идею гражданского единства.