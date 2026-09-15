Ведущей «Давай поженимся!» Гузеевой грозит штраф за рекламу препаратов для снижения веса

На 67-летнюю заслуженную артистку РФ Ларису Гузееву подали жалобы в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за публикации рекламы препаратов для похудения, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что нарушение заметил адвокат, подписанный на Гузееву. Он увидел, что пост с призывом покупать лекарства для диабетиков не был промаркирован, а это является нарушением закона о рекламе. Артистке и рекламодателю грозят штрафы до ₽600 тысяч.

В прошлом году ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале стала фигурантом международного скандала, разгоревшегося вокруг застройщика Сергея Домогацкого. Пострадавшие клиенты утверждали, что перечислили ему деньги для покупки вилл на Бали, однако обещанное жилье так и не получили. Гузеева же, по словам пострадавших, активно рекламировала услуги этого человека в блоге.

Ранее актриса Линда Лапиньш поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой в сериале «Холод».