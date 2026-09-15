Парковка и свободный проезд Красногорска: в Ильинском-Усово обсудили предложения жителей

Заместитель главы городского округа Красногорск Даниил Зеленев вместе с жителями оценил ситуацию на улице Архангельской в Ильинском-Усово и обсудил возможные изменения в организации парковки и движения.

Одной из тем обхода стала нехватка организованных мест для двухколесного транспорта. Жители предложили предусмотреть отдельную зону, где можно было бы оставлять велосипеды и самокаты, не мешая пешеходам.

Еще один вопрос касается участка рядом с Ильинской школой. Из-за припаркованных автомобилей движение здесь может быть менее удобным, поэтому администрация рассмотрит варианты организации пространства, которые позволят освободить проезд.

По итогам встречи предложения жителей передали профильным специалистам. Они должны оценить возможные решения и определить дальнейшие действия. Вопросы остаются на контроле администрации.