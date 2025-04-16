Спорт объединяет: Наро-Фоминск и Шарджа обсуждают перспективы сотрудничества

Представители эмирата Шарджа посетили Наро-Фоминский городской округ с целью изучения перспектив сотрудничества в области спорта. В регионе успешно развиваются различные виды спорта, что и привлекло внимание гостей из ОАЭ.

Особой популярностью у молодого поколения пользуются секции спортивной гимнастики, вольной борьбы, грэпплинга и джиу-джитсу, расположенные в спортивном комплексе «Трудовые резервы». Детей привлекают не только увлекательные тренировки, но и оригинальные методики, применяемые опытными специалистами. В то время как в Объединенных Арабских Эмиратах некоторые из этих видов спорта находятся на начальной стадии развития, в рамках государственной программы, направленной на изучение и внедрение лучших мировых практик, делегация из Шарджи — третьего по величине города ОАЭ — приехала в Наро-Фоминск для обмена опытом и поиска возможностей для сотрудничества в области детско-юношеского спорта.

Особый интерес у представителей Шарджи вызвали стадион и спортивный комплекс «Трудовые резервы». Благодаря грамотным инвестициям и реконструкции объект, ранее находившийся в неудовлетворительном состоянии, превратился в современную площадку для тренировок и соревнований, демонстрирующую пример эффективного развития спортивной инфраструктуры.

В рамках визита состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития спорта и обмену опытом в подготовке спортсменов, а также перспективам совместного использования спортивной базы. В обсуждении приняли участие представители Наро-Фоминского городского округа,делегаты из Шарджи,а также тренеры-преподаватели и спортсмены.

В Наро-Фоминском городском округе функционируют 22 спортивных объекта и 143 спортивные площадки из общего числа 322 спортивных сооружений. Систематически занимаются спортом более 100 тысяч жителей, в том числе более 1300 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В 3 спортивных школах округа более 3500 спортсменов занимаются в 22 отделениях, при этом большая часть из них — 2857 спортсменов — обучаются на бюджетной основе. Обучение ведут 92 тренера-преподавателя, из которых 42 имеют высшую и 21 — первую квалификационную категорию.

В последние годы спортсмены Наро-Фоминского городского округа регулярно демонстрируют высокие результаты, занимая призовые места на международных и всероссийских соревнованиях.