Россия может отсудить миллиард долларов у ИИХФ, если сборную не пустят на ЧМ

Экс-судья CAS Йорнеклинт: Россия может отсудить миллиард долларов у ИИХФ

Культура и спорт

Фото: [ФХР]

Шведский юрист, бывший судья Спортивного арбитражного суда (CAS) Конни Йорнеклинт прокомментировал изданию Aftonbladet допуск российской сборной к международным соревнованиям и возможные последствия неисполнения решения суда.

CAS обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские команды к международным соревнованиям. Чехия, Латвия и скандинавские страны заявили, что не будут играть со сборной России.

«Тогда я могу представить, что Россия обратится в CAS и потребует оштрафовать ИИХФ на миллиард долларов. Эта сумма — всего лишь предположение, но она должна быть настолько велика, что никто не осмелится пойти на такой риск», — сказал Йорнеклинт.

Юрист считает, что бойкоты отдельных стран не приведут к тому, что ИИХФ проигнорирует решение CAS, поскольку это может обрушить всю правовую систему международного спорта. Кроме того, Йорнеклинт указал, что российская сторона может подать иски в арбитражный суд в отношении стран, бойкотирующих решение CAS.

Ранее российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом по поводу допуска сборной России.

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