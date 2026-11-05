Россия может отсудить миллиард долларов у ИИХФ, если сборную не пустят на ЧМ

CAS обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские команды к международным соревнованиям. Чехия, Латвия и скандинавские страны заявили, что не будут играть со сборной России.

«Тогда я могу представить, что Россия обратится в CAS и потребует оштрафовать ИИХФ на миллиард долларов. Эта сумма — всего лишь предположение, но она должна быть настолько велика, что никто не осмелится пойти на такой риск», — сказал Йорнеклинт.

Юрист считает, что бойкоты отдельных стран не приведут к тому, что ИИХФ проигнорирует решение CAS, поскольку это может обрушить всю правовую систему международного спорта. Кроме того, Йорнеклинт указал, что российская сторона может подать иски в арбитражный суд в отношении стран, бойкотирующих решение CAS.

Ранее российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом по поводу допуска сборной России.