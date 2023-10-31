Спортивная школа в Орехово-Зуево получила губернаторский грант

Спортивная школа «Спартак — Орехово» в Орехово-Зуево получила грант губернатора Подмосковья, сообщает РИАМО. Учреждение объединяет восемь объектов, в которых занимаются более двух тысяч детей. Занятия проводятся по пятнадцати видам спорта.

По словам директора учреждения Александра Завьялова, на средства гранта планируется закупить новое оборудование и инвентарь. В частности, для отделения по бадминтону приобретут два корта и станок для перетягивания ракеток. В отделении тяжелой атлетики появятся новые грифы и диски. Для отделения киокушинкай каратэ закупят будо мат «ласточкин хвост».

«Дети увидят, за что можно бороться, а для тренеров это станет дополнительным стимулом для дальнейшей работы, так как гонка за новый грант стартует уже совсем скоро», - отметил Завьялов.

В следующем году планируется реконструировать стадион «Торпедо», а в 2027-м — провести ремонт в отделении спортшколы на Торфобрикетной улице.