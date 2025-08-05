Спортивный комментатор Гришин погиб в результате несчастного случая

На 48-м году жизни погиб выдающийся спортивный комментатор Александр Гришин. О смерти ТАСС сообщила его супруга Анастасия.

По ее словам, Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в условиях сильного дождя.

Гришин по праву считался одним из самых ярких и узнаваемых голосов отечественного спортивного вещания. Его профессиональный путь начался в 2002 году на телеканале «7ТВ», но настоящая популярность пришла после перехода на канал «Спорт» (впоследствии «Россия-2»), где он работал на протяжении 11 лет — с 2004 по 2015 год.

В дальнейшем талантливый комментатор продолжил карьеру на «Матч ТВ», а с 2018 года стал голосом крупнейших спортивных трансляций Первого канала.

За годы работы Гришин стал бессменным комментатором пяти Олимпиад, ключевых матчей чемпионатов мира и Европы по футболу, а также соревнований по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что на 68-м году жизни скончался театральный режиссер Борис Юхананов.