Спортивный комментатор Губерниев считает, что МОК старается цинично зарабатывать посредством отстраненной России
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По словам телеведущего Дмитрия Губерниева, Международный олимпийский комитет и международные федерации, которые отстранили наших спортсменов, стараются зарабатывать за счет России. Об этом сообщает «Газета.ру».
Он добавил, что данные организации продолжают продавать России права на трансляцию соревнований.
По мнению спортивного комментатора, степень лицемерия мировых спортивных организаций уже не знает границ.