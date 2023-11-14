Спортивный праздник «Энергия семьи» прошел в Шатуре

Большой спортивный праздник для мальчиков и девочек, а также их родителей прошел в Шатуре. В состязании «Энергия» семьи участвовали сотрудники местной электростанции и их близкие. Всего на старты вышли 6 команд.

Пройти участникам предстояло пять этапов. Они летали на импровизированном ковре-самолете, стучали гигантскими молотками, прыгали на бревне, строили пирамиду и переносили ведра с шариками.

Как отметила член жюри Татьяна Хворост, все семьи, участвовавшие в соревнованиях, показали отличный уровень подготовки.

«Конкурсы были довольно непростые. Проверялись командных дух, слаженность, умение быстро и вовремя принять решение. Они физически были сложными», - подчеркнула Хворост.

По ее словам, эксперты оценивали в первую очередь семейную слаженность.

В итоге, первое место заняла семья Ильиных, второе досталось – команде Чернецовых, третье – команде «Счастье».

Как признались победители, лидерство далось непросто, соперники были сильными и достойными.

«Мы буквально выгрызли победу в последнем состязании, а этап ковер-самолет взяли тактикой», - отметили чемпионы.

Все участники получили памятные грамоты и призы.