Спортсмен из Егорьевска завоевал 4-е место на чемпионате России по пауэрлифтингу для слабовидящих

Муниципальный округ Егорьевск представил Евгений Русаков, соревнующийся в весовой категории до 110 кг в дисциплине жим лежа без специального обмундирования.

Евгений Русаков страдает от серьезных проблем со зрением с самого рождения, включая высокую степень близорукости, амблиопию, птоз и эпикантус. Ранее он не рассматривал возможность занятий спортом – его освободили от уроков физкультуры, а медики рекомендовали избегать поднятия тяжестей. По воспоминаниям спортсмена, врачи настоятельно советовали поднимать не более 2 килограмм.

«Всегда была тяга к силовым нагрузкам. Хотелось компенсировать слабое зрение физической силой», – делится Евгений.

До 2012 года спорт для Евгения Русакова существовал исключительно на экране телевизора. Именно тогда он решился начать тренироваться в Дворце спорта «Егорьевск». После 13 лет упорных занятий, несмотря на диагноз, на чемпионате России он поднял вес в 140 килограмм, что, по его словам, далеко не предел его возможностей.

«Для меня это был дебют на соревнованиях такого уровня. Организация и условия были на высшем уровне. Конкуренты из Челябинской, Калужской областей и Ямала показали себя достойными соперниками. Но перелет и переживания, связанные с организацией поездки, не прошли бесследно. Мелкие неурядицы повлияли на мое состояние. К тому же, уровень состязаний оказывает определенное психологическое давление. В первом подходе мне удалось поднять 140 кг. По ощущениям, можно было попробовать увеличить вес до 145 кг в следующей попытке, но, к сожалению, не получилось», - рассказывает Евгений.

В результате, егорьевский спортсмен завоевал 4-ю ступень пьедестала, отставая от победителей всего на 2,5 килограмма.

«Евгений Русаков побил областной рекорд Московской области в жиме лежа! – воодушевленно сообщили в Дворце спорта «Егорьевск». – Тренер спортсмена, Александр Теньков, проявил себя как наставник высочайшего класса, вложив много сил в подготовку своего подопечного. От всей души поздравляем Евгения и его тренера с этим впечатляющим достижением! Ваш труд, целеустремленность и несгибаемый дух – пример для подражания! Вперед, к новым вершинам!» — поздравили спортсмена во Дворце спорта «Егорьевск».

До этого Евгений Русаков успешно выступал в соревнованиях, не ограниченных по состоянию здоровья, занимая призовые места в становой тяге и жиме лежа на Кубке Европы и чемпионате России в Долгопрудном. Он также был одним из лидеров на местных спортивных мероприятиях.