Спортсмен из Фрязино Юртаев занял третье место на Кубке Европы по дзюдо

Воспитанник спортивной школы «Олимп» Иван Юртаев достойно представил на Кубке Европы по дзюдо не только Фрязино, но и всю Россию.

Мероприятие состоялось в азербайджанском городе Гёйгёль. 323 дзюдоиста в возрасте до 18 лет собрались, чтобы показать свое мастерство. Участниками стали спортсмены из 14 стран мира. Воспитанник спортивной школы «Олимп» Юртаев Иван представлял Россию на Кубке Европы в весовой категории 55 кг.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев выразил спортсмену слова благодарности за участие, а тренеру — за высокую квалифицированную подготовку юноши.

«Поздравляю Ивана, тренера Нарека Даниеляна, наставников и родителей с этим высоким результатом. Желаю идти только вперед, к новым высотам! Так держать!» — отметил Дмитрий Воробьев.

В борьбе за кубок Иван боролся со дзюдоистами, прибывшими на соревнования из Казахстана, Грузии, Азербайджана и Франции. В Россию воспитанник спортивной школы «Олимп» вернулся с бронзовой медалью. Одержанная победа позволяет дзюдоисту участвовать в Первенстве Европы и Мира. Дмитрий Воробьев пожелал юному жителю Фрязино достигать поставленных вершин. Сам спортсмен надеется, что жюри высоко оценят его мастерство ведения боя.