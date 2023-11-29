Спортсмен из городского округа Кашира выступит на Чемпионате мира
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Житель городского округа Кашира Арсений Жильцов будет представлять Россию на Чемпионате Мира по боксу. Напомним, IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет стартовал в Ереване 24 ноября и продолжится вплоть до 5 декабря.
Спортсмен из городского округа Кашира выступит в весовой категории до 50 килограмм. В обще сложности на важный турнир было подано 574 заявки от боксеров из 59 государств мира.
В администрации городского округа Кашира пожелали нашему земляку удачи на соревнованиях!