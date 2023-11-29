Спортсмен из городского округа Кашира выступит на Чемпионате мира

Житель городского округа Кашира Арсений Жильцов будет представлять Россию на Чемпионате Мира по боксу. Напомним, IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет стартовал в Ереване 24 ноября и продолжится вплоть до 5 декабря.