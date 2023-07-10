Спортсмен из Химок поставил скоростной рекорд на соревнованиях по водно-моторному спорту

В Санкт-Петербурге определили победителей и призеров первенства России по водно-моторному спорту.

Сборная спортивной школы городского округа Химки по техническим видам спорта забрала бронзовую награду на петербургском первенстве по водно-моторному спорту в командном зачете, сообщает пресс-служба городского округа Химки.

Помимо этого, участники турнира в Северной столице из подмосковных Химок завоевали призы в личных номинациях, а спортсмен Александр Барменков был удостоен особой награды за рекорд по скорости.

«С каждым разом воспитанники спортшколы становятся все сильнее, потенциал очень большой», — отметил тренер химчан Владимир Выгузов.

Участниками чемпионата стали свыше 80 человек из восьми регионов России. Турнир проходил на территории яхт-клуба «Восточный». Дети и подростки разного возраста показали свое мастерство в скоростном маневрировании и параллельном слаломе.

Напомним, что в ежегодном обращении к химчанам глава муниципалитета Дмитрий Волошин обратил внимание на то, что за прошедшее десятилетие в округе открыли более 360 новых спортобъектов для тех, кто любит активный отдых, и тех, кто занимается профессионально. Все это под предводительством главы Московской области Андрея Воробьева.

В городском округе Химки планируют обновить еще несколько спортивных объектов до 2027 года.