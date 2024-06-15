Спортсмен из Подмосковья стал победителем на соревнованиях по самбо Игр БРИКС

Подмосковный самбист Степан Солдатенков завоевал золотую медаль на соревнованиях по самбо в рамках международных Игр стран БРИКС в Казани. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что в схватке за выход в финал в весовой категории свыше 98 кг борец из городского округа Королев со счетом 4:0 одолел представителя Киргизии Искандера Саралаева. А в финальной встрече подмосковный самбист взял верх над Нурбеком Тураевым. Схватка завершилась со счетом 4:1.

​Действующий чемпион России по самбо Степан Солдатенков выступал в составе национальной сборной. Он представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также «СШОР по единоборствам» Московской области.

​Напоминаем, что ранее подмосковная самбистка из городского округа Мытищи Эльмира Кахраманова удостоилась золотой награды Игр БРИКС в рамках весовой категории до 59 кг.