Спортсмен из Подмосковья завоевал золото на всероссийских соревнованиях по гольфу
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Подмосковный спортсмен Давид Нагиев выиграл золотую медаль на первом этапе Кубка Ассоциации гольфа России (АГР).
Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, спортсмен из Подмосковья захватил лидерство с первого раунда состязаний и стал единственным участником соревнований, не потерявшим ни одного удара во второй день.
В ведомстве отметили, что Нагиев является воспитанником регионального центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и действующим чемпионом России.
Участие в соревнования, которые проходили в Казани, приняли почти полсотни гольфистов из разных российских регионов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проработать вопрос с освещением на популярных спортплощадках региона.