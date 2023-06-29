Спортсмен из Подмосковья завоевал золото на всероссийских соревнованиях по гольфу

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, спортсмен из Подмосковья захватил лидерство с первого раунда состязаний и стал единственным участником соревнований, не потерявшим ни одного удара во второй день.

В ведомстве отметили, что Нагиев является воспитанником регионального центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и действующим чемпионом России.

Участие в соревнования, которые проходили в Казани, приняли почти полсотни гольфистов из разных российских регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проработать вопрос с освещением на популярных спортплощадках региона.