Спортсмен из Щелкова стал призером Чемпионата и Кубка мира по шашкам в Турции

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Иван Илясов занял второе место на Чемпионате и Кубке мира по шашкам-64 в Турции. Соревнования провела Международная федерация шашек (IDF).

Турнир проходил с 21 по 28 октября в турецком городе Алания. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 13 стран, которые состязались в шести возрастных группах в классической, быстрой и молниеносной программах.

Иван Илясов лидировал на протяжении всего молодёжного чемпионата мира. В заключительном туре его соперником стал действующий чемпион Европы Роман Щукин. По итогам игры щёлковский шашист уступил сильнейшему спортсмену Европы, а в борьбе за первое место Илясова обошёл замбиец Уильям Чинзеве, который в финале сыграл вничью.

По итогам турнира Иван взял серебро в группе юниоров до 20 лет. Также он успешно выступил на Кубке Мира. В бразильских шашках в молниеносной программе он занял второе место, а в быстрой программе в дисциплине русские шашки - третье.