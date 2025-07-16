Спортсмен из Талдома одержал победу на фестивале силовых видов спорта

Спортсмен Андрей Сапожонков из Талдома занял первое место на фестивале силовых видов спорта Pride Sport Fest, который проходил в Москве 12 и 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Он выступил в жиме лежа без экипировки в весовой категории до 90 кг. Подмосковный спортсмен также вошел в пятерку сильнейших спортсменов турнира по коэффициенту Уилкса, который учитывает поднятый вес, вес и возраст спортсмена. Помимо этого, в становой тяге золотую медаль получил Олег Лившиц из Монино, он поднял 340 кг в весовой категории до 140 кг. В аналогичной дисциплине серебряным призером стал Максим Лухин из Серпухова.

В общей сложности фестиваль собрал на арене VK Stadium более 5 тыс. любителей спорта, звездных профессиональных атлетов, инфлюенсеров и специалистов фитнес-индустрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.