Легендарный борец Александр Карелин поделился с Life.ru профессиональными наблюдениями о различиях в спортивном менталитете иранских и израильских атлетов.

По его словам, иранские спортсмены обладают горячим характером, имеют многовековые традиции борьбы, предъявляют к себе исключительные требования, воспринимают спорт как часть национальной идентичности, а израильские демонстрируют яркий характер, имеют скромные достижения в сравнении с Ираном, работают в иных социокультурных условиях.

Борец добавил, что в Иране борьба — часть мировосприятия нации, но это исключительно спортивный, а не политический вопрос.

Карелин, обладающий уникальным авторитетом в мировом спорте, подчеркивает важность сохранения чистоты спортивного соперничества вне зависимости от международной обстановки. Его оценка основана на многолетнем профессиональном опыте и глубоком понимании национальных спортивных традиций.

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