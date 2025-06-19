«Чем заменить чемпионат мира? Первенством Аляски?»: Роднина высказалась о спортивной изоляции России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы от Московской области Ирина Роднина в разговоре со Sport24 высказалась на тему вынужденной изоляции российских спортсменов по политическим причинам.

«Наши турниры не смогли заменить международные. А зачем заменять? Такой задачи не было. Как и чем можно заменить чемпионат мира? Первенством Аляски? Мне кажется, у нас основная задача была, чтобы поколение ребят, которое не смогло выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, не чувствовало себя брошенными и ненужными», — сказала Роднина.

По мнению великой фигуристки, многое из этой задачи удалось, судя по вознаграждениям, которые получали спортсмены, и тому вниманию, которое уделялось соревнованиям, проводившимся взамен международных турниров.

При этом Роднина признала, что без международных стартов действительно тяжело. Она подчеркнула, что без этого пропадает смысл спорта.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Любовь Асонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою.