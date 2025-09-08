Спортсменка из Егорьевска Алина Шевченко стала лучшей на российском первенстве по вольной борьбе

С 6 по 8 сентября в Москве состоялось Первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 23 лет. Среди участников соревнований была воспитанница спортивной школы имени Ю.С. Чернова из Егорьевска – Алина Шевченко.

В решающем матче первенства Алина вместе с Екатериной Карпушкиной представляла Московскую область. Ей предстояло сразиться с Елизаветой Петляковой, представляющей Санкт-Петербург, в то время как соперницей Карпушкиной стала Надежда Матвеева, из Москвы. Обе спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства, обеспечив Подмосковью второе общекомандное место благодаря победам в своих весовых категориях.

«Поздравляю нашу талантливую землячку Алину Шевченко с блестящей победой на Первенстве России по спортивной борьбе среди юниорок до 23 лет! Это результат огромного труда, ежедневных тренировок, целеустремленности и мощной поддержки ее наставников и семьи. Желаю Алине не останавливаться на достигнутом, сохранить свой победный настрой и завоевать высокую награду на предстоящем Первенстве мира!» - поздравил егорьевскую спортсменку глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

Успешное выступление на российских соревнованиях открывает перед Алиной Шевченко возможность представить страну на международном уровне – на Чемпионате мира U23, который запланирован в Сербии на конец октября. В прошлом году она уже покорила вершину этих соревнований в категории U20. А в текущем году еще одна талантливая егорьевская спортсменка, Маргарита Салназарян, завоевала серебряную медаль первенства мира U20.