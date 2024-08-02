Спортсменка из Лыткарино завоевала две медали чемпионата России по грэпплингу

Ирина Чернышова, спортсменка из подмосковного Лыткарино, удостоилась двух бронзовых наград чемпионата России по спортивной борьбе грэпплинг. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, по итогам соревнований Чернышова добавила в свой послужной список две «бронзы» чемпионата страны в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». А выступала она в весовой категории до шестидесяти четырех килограммов.

Примечательно, что чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги состоялся в городе Грозный, а наш регион представили пять спортсменов из городских округов: Лыткарино, Протвино, Раменский и Подольск.

​При этом данный чемпионат России являлся отбором на чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг, который пройдет уже в начале сентября в Казахстане.