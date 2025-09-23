Спортсменка из округа Пушкинский триумфально выступила на московском турнире по дзюдо

В минувшие выходные Москва приняла крупное спортивное состязание – престижный турнир по дзюдо, организованный в честь памяти легендарного спортсмена и заслуженного мастера спорта Малика Мухаметшина.

На ковре сошлись свыше 1100 молодых дзюдоистов, не достигших 15-летнего возраста, из различных уголков страны. Помимо представителей Москвы и Московской области, в турнире приняли участие атлеты из Ленинградской области, Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, Тулы, Курска, Иваново, Брянска, Ростова-на-Дону, Калуги, Екатеринбурга, Белгорода, Тюмени, Пензы и Астрахани.

Воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка», представляющие округ Пушкинский показали себя на турнире с лучшей стороны. Благодаря профессиональному руководству тренера Владимира Новичкова, ребята продемонстрировали отличную физическую подготовку и волевой характер.

Среди юных спортсменок особенно яркой была Александра Чаброва. В упорной и захватывающей борьбе, несмотря на отставание по набранным очкам, она смогла переломить ситуацию. В решающие моменты поединка ей удалось выполнить изящный бросок через бедро, обеспечивший победу и ценную бронзовую награду.