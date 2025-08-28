Спортсменка из Павловского Посада удостоена звания чемпионки мира по пожарно-спасательному спорту
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
26 августа в Саранске, расположенном в Республике Мордовия, подошел к концу X Всемирный чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди женских и юниорских команд.
Представительница Павловского Посада, Евгения Шмидт, ученица 10А класса муниципального образовательного учреждения «ЛИЦЕЙ №1», завоевала титул чемпионки мира в составе сборной России в соревновании по пожарной эстафете 4×100 метров.
В соревнованиях, включающих преодоление штурмовой лестницы и боевое развертывание, Евгения Шмидт была награждена серебряными медалями. По результатам всего чемпионата, Россия заняла лидирующую позицию в общекомандном зачете. В состязаниях также приняли участие команды из Монголии, Азербайджанской Республики, Чешской Республики, Латвийской Республики, Республики Болгария и Королевства Саудовская Аравия.
Евгению Шмидт к участию в чемпионате подготовили тренеры по пожарно-прикладному спорту Николай Александрович Труфанов и Денис Сергеевич Чистов.
«Поздравляем нашу спортсменку и тренерский штат с триумфальным выступлением в составе сборной России на чемпионате мира!» - отметили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.