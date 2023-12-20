Спортсменка из подмосковных Химок стала вице-чемпионкой Европы по тайскому боксу

Вероника Лапшина из химкинского клуба «Велес» в составе сборной России завоевала серебро чемпионата Европы по тайскому боксу.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минспорта Московской области, на турнире, проходившем в Анталии, на пути к пьедесталу наша спортсменка выиграла два боя. Лишь в финале она уступила хозяйке соревнований. Помимо серебряной медали Вероника получила право на присвоение звания мастера спорта международного класса.

​Всего за медали среди мужчин и женщин в Анталии сражались 142 представителя 24 государств.