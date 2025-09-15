Спортсменка из Зарайска триумфально победила в трейл-забеге, посвященном Гагарину

Спортсмены из Зарайска стали участниками ежегодного «Гагарин-трейла», прошедшего в Киржаче, что во Владимирской области. Данное состязание организовано в память о первом человеке в космосе, Юрии Гагарине, и его наставнике, Владимире Серегине.

Начало дистанции в 24 километра было определено в Новоселово – месте, где произошла трагическая авиакатастрофа с участием космонавтов. Соревнование собрало атлетов из различных регионов, включая Москву, Подмосковье, Ярославскую, Воронежскую, Рязанскую и Нижегородскую области, что подчеркивает внушительный размах мероприятия.

Зарайск представили представители клуба SKI-ZAR, известные своими успехами в лыжном спорте. Екатерина Антропова завоевала первое место в своей возрастной группе (от 20 лет и старше) на дистанции в 5 километров. Екатерина призналась, что забег потребовал значительных усилий, однако поддержка команды и стремление к победе позволили ей добиться выдающегося результата.

Кроме Екатерины, в своей группе высокие позиции занял и Алексей Кузьмин, вошедший в первую десятку. Среди юных участников, Севастьян Бибиков показал отличный результат на дистанции 1 километр, заняв место в десятке сильнейших в возрастной категории 14-15 лет, где конкуренция была чрезвычайно высокой. Георгий Бибиков финишировал на 13-й позиции на дистанции 5 километров, выступая в возрастной группе 10-11 лет.

В итоге, представители Зарайска продемонстрировали впечатляющие достижения и выносливость, укрепляя традиции спортивного развития в данном регионе.