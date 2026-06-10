Ученые сообщили о глобальном осаждении «вечных химикатов»

Исследование показало, что в атмосфере Земли образуются и выпадают с осадками десятки тысяч тонн стойкого химического соединения, способного накапливаться в воде и почве.

Глобальное распространение устойчивого загрязнителя

Специалисты Ланкастерского университета пришли к выводу, что с 2000 по 2022 год в атмосфере Земли сформировалось около 335 500 тонн трифторуксусной кислоты. Работа опубликована в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Источник вещества и механизм образования

Соединение возникает в стратосфере при распаде гидрофторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов — промышленных заменителей ранее запрещенных хладагентов. Под воздействием ультрафиолета эти вещества разрушаются, после чего образующаяся кислота возвращается на поверхность планеты с дождем и снегом или оседает напрямую.

Распространение и накопление в природе

Исследователи зафиксировали рост концентрации вещества во всех регионах наблюдений — от тропических зон до Арктики. Особенно уязвимыми оказались северные территории, куда соединение поступает воздушными потоками из индустриальных регионов.

Отдельную проблему представляет его высокая устойчивость: вещество практически не разлагается в природной среде и не удаляется стандартными системами очистки воды.

Воздействие на экосистемы и воду

По оценкам ученых, накопление соединения в закрытых водоемах может усиливаться из-за испарения воды, что негативно влияет на водные организмы. В таких условиях фиксируется угнетение роста водорослей и стресс у беспозвоночных и амфибий.

Регулирование и прогнозы

Несмотря на существующие международные соглашения по ограничению хладагентов, контроль именно этого соединения отсутствует. В европейских нормах ряд родственных веществ уже отнесен к опасным, однако отдельные ограничения для трифторуксусной кислоты пока не установлены.

Даже при полном соблюдении действующих экологических соглашений ученые ожидают дальнейший рост ее осаждения из-за накопленного в атмосфере запаса прекурсоров.