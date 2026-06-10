Кубань ждет аншлаг: турэксперт раскрыла, когда наступит пик загрузки отелей в Краснодарском крае

Курорты Краснодарского края в этом сезоне снова будут забиты под завязку, но с одной важной оговоркой: пик загрузки придется на июль и август, где цифры в 95% — это не преувеличение, а реальность. В июне же пока поспокойнее — загрузка колеблется в районе 50–60 процентов, рассказала в эфире радио Sputnik руководитель туроператора и тревел-блогер Наталия Ансталь. Причина та же, что и в прошлые годы: иностранные направления ограничены, а наши пляжи по-прежнему главный магнит для миллионов россиян.

По ее словам, туристическое поведение, однако, заметно изменилось. Люди перестали покупать путевки зимой и даже ранней весной. Сейчас бронирования сместились максимально близко к датам поездки. Те, кто едет на поезде, вынуждены охотиться за билетами за 90 дней — их разбирают за две-три минуты после открытия продаж, и это, по словам эксперта, настоящая лотерея, выдерживают не все нервы. С авиабилетами ситуация проще, но и там многие тянут до последнего, даже зная, что хорошие отели уже почти распроданы.

Турэксперт добавила, что вторая заметная тенденция — бум самостоятельных путешественников. Туристы все чаще покупают только путевку или вообще обходятся без нее: едут на своей машине, снимают частные секторы или квартиры посуточно. Это не только дешевле, но и, по ощущениям многих, комфортнее — никакой привязки к трансферам и расписанию. Такой формат набирает обороты третий год подряд и уже стал не исключением, а полноценной альтернативой классическим турпакетам.

По ее мнению, Кубань ждет аншлаг в разгар лета, но сезон уже сейчас выглядит необычно — поздние бронирования и вал самостоятельных автотуристов меняют привычный портрет отдыхающего. Главная интрига не в том, будут ли места в отелях (их почти не будет), а в том, сколько человек рискнут отправиться в дорогу на своих колесах и успеют ли перехватить те самые железнодорожные билеты за три месяца до отпуска.

Ранее она заявила, что осенние туры в Таиланд и Турцию надо бронировать в мае.